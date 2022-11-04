美10月就業稍降溫…Fed升息放緩機率偏高 美股期指漲

美國勞工部4日公布10月就業報告，各項數據顯示勞動市場小幅降溫，非農就業人數增量縮小，工資升幅持穩，失業率上升，勞動參與率下降。由於就業基調變化不大，且聯準會（Fed）已經改變升息路徑，預料12月會議升息幅縮小到2碼的機率偏高。美股期指最初的反應偏空，但隨即重振旗鼓，且愈漲愈多，目前道瓊期指漲逾1%。

10月非農就業人數增加26.1萬人，比9月時的增加人數31.5萬人（修正後數據）明顯縮小，也是2020年12月以來最少，但比市場預估增加19.3萬人高出甚多；另外8月及9月就業人數總共上修2.9萬人。

上月民間部門就業增加23.3萬人，比9月時的增加人數31.9萬人（修正後數字）進一步縮小，但高於預估的20萬人增量；製造業增加3.2萬人，優於預估的1.2萬人，比9月時的2.2萬人（修正後數字）增量擴大。

失業率上升0.2百分點，回到3.7%，也比預估的3.6%略高；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.2%，也低於預估的62.3%。平均時薪比9月上升0.4％，比市場預估及9月時的0.3%升幅略高；時薪比去年同期上升4.7%，符合預估，但比9月時的升幅5.0%縮小。平均每人每周工時為34.5小時，符合預期，也與8月相同。

經濟學者表示，就業市場仍然穩健，顯示美國消費及整體經濟情勢仍然強韌；就業市場雖略微降溫，但勞動供給依然緊俏。由於本周Fed會議已經將利率策略由追求「速度」，轉為著重於最終的「高度」，因此10月就業報告對貨幣政策的意義也有所改變。依據新的決策原則，既然10月各項就業數據與9月相比變化不大，便不會改變Fed減緩升息速度的政策基調。