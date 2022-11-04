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美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

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美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
花旗策略師團隊看空美股後市，認為今年「耶誕行情」沒得指望。圖／路透
花旗策略師團隊看空美股後市，認為今年「耶誕行情」沒得指望。圖／路透

美國標普500指數今年來跌掉22.5%，包含眾多失寵科技股的那斯達克100指數2022迄今更崩跌逾35%。美股似乎跌幅已深，蓄勢反彈時機到了嗎？

財經網站MarketWatch報導，由花旗策略師Jamie Fahy領導的團隊給投資人的建議是：不宜押注美股反彈，反而要當心美股還會往下再打一隻腳。

Fahy在致客戶報告中寫道：「在當前這個財報季，有些知名公司未達盈餘預期。不過，總的來說，美企第3季盈餘表現還算可以。4%每股盈餘優於預期，3%營收成長優於預期，跟上個財報季差別不大。話雖如此，我們仍要提醒，股市展望不妙。」

他舉出投資人應謹慎看待美股後市的三大理由。

一，Fed與股市化友為敵。

有些做股票慘賠的投資人仍巴望聯準會（Fed）出手相救。但Fed主席鮑爾本周已表明，仍會持續升息抑制通膨，利率最終可能升到比預期高的水準。

Fahy說，鮑爾拒絕迎合市場對Fed政策從「鷹」轉「鴿」的期待，隨著Fed利率峰值預測水準往上移，美股有再次下測低點之虞。

二，盈餘衰退將至

他說：「儘管最近股市力爭上游，防禦型股票表現仍超越景氣循環股…每股盈餘衰退正在路上，那可能使市場再跌20%。」

如果被他料中，標普500指數將跌破3,000點大關，跌到2020年春季以來最低價位。

三，別指望耶誕老公公來救

不少多頭人士把希望寄託於年底湧現一波「耶誕行情」，但Fahy認為這種季節性順風今年可能吹不動。

他說：「在這個傳統上表現強勢的時節傾向做空股票，也許顯得很奇怪。但花旗定量策略師說，傳統『耶誕行情』不曾發生在頭十個月報酬率是負的年頭。」

結論是，花旗策略師建議透過買進標普500賣權（put），繼續做空美股。

美股 Fed 標普

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