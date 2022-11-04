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券商：iPhone 14在陸銷量少了三成 折扣變多也難拉買氣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
券商的資料顯示iPhone 14在中國大陸近期銷量不如去年同期，反映整體智慧手機市場市況不佳。歐新社
券商的資料顯示iPhone 14在中國大陸近期銷量不如去年同期，反映整體智慧手機市場市況不佳。歐新社

華爾街券商Jefferies表示，蘋果公司最新款iPhone在中國大陸這個全球最大智慧手機市場遭遇艱鉅情勢，最新的單周銷量比去年同期下滑三分之一。

彭博資訊報導，Jefferies由Edison Lee為首的分析師團隊在今天（4日）發表報告指出，iPhone 14四款機型在上市首38天的銷售量比iPhone 13系列少了28%，而最新的數據顯示銷量下滑幅度惡化至33%。連售價較高、原先證明較具買氣韌性的Pro機款也失去動能。

隨著消費者支出減少，全球智慧手機市場今年來大受衝擊，大陸市場受傷程度尤重。三星電子還表示，在大陸手機銷售下滑是拖累該公司零組件業務的原因之一。大陸也將構成蘋果的供應面受阻因素，因為全球最大iPhone組裝廠鴻海旗下富士康鄭州廠為了防範疫情擴大，正實施七天靜態管理。

根據Jefferies稍早的分析，雖然大陸本土品牌今年初已遭遇銷量大幅下滑的窘境，但蘋果產品維持其吸引力，在7至9月一季銷量成長5.7%。

蘋果公司的代表未對上述報導立即置評。

最新一代蘋果手機在關鍵的最初幾周銷售為蘋果年底前的生產和定價計畫定了基調。Jefferies表示，11月11日雙十一購物節的折扣顯然比去年更深、範圍更廣。隨著購物節逼近，在零售購物網天貓上， iPhone 14的消費者可獲得人民幣400元的折扣。

Edison Lee等分析師在報告中表示：「去年在天貓的iPhone 13系列買家絕大多數都沒有獲得折扣，但今年人人都能取得折扣。即使是幾個百分點的降價也無助於提振非Pro機款的需求，原因是性價比（CP值）不具吸引力、二手手機市場成長且消費氛圍疲弱。」

購物網 天貓 團隊

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