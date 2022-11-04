超標近2倍！印度德里「全球最髒空氣」讓官員籲：不要出門

印度新德里（New Delhi）當局已呼籲居民在家工作以避開目前正籠罩該地區、世界上污染最嚴重的空氣。

彭博報導，當地政府實施一系列措施包括禁止在新德里周邊地區焚燒農作物以及停止建築拆除以避免揚塵等。根據空氣質量公司「IQAir」網站的數據，新德里地區的空氣質量指數一度升至551，雖然之後回落至409，但這仍是世界上最差的空氣質量、遠高於被視為危險標準的300。

德里環境部長雷（Gopal Rai）在聲明中表示「我要求德里人民減少我們的污染量」，更列出5項措施包括在家工作、為保全提供電加熱器來取代燃燒木材或煤炭來避寒等，此外，雷還敦促居民拼車以幫助減少佔整體污染水平51%的車輛碳排放，政府還計劃向建築工人支付5000盧比（約新台幣1947元）作為關閉建築工地的補償金。

儘管印度和州政府過去做出一些嘗試，但每年仍有數百萬人處於最嚴重的空氣污染之中。最近一項研究顯示「在整個印度北部，惡劣的空氣使大約4.8億人的平均生命減少8.5年」。