快訊

北台灣愈晚愈濕冷！明晨平地探16度 下周「這時」天氣好轉

早晨財經速解讀／費半那指再下殺近2% 逃命波結束？金融股獲利又縮 台股萬三是地板還是天花板？

溫哥華首位「華裔市長」：選擇自由或親中的未來？

美元走強 Fed主席鮑爾重申鷹派立場 英鎊貶值近2%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美元兌大多數貨幣全線保持升勢，對美國Fed升息的擔憂，導致各種金融資產價格下跌，英鎊也跟著貶值。路透
美元兌大多數貨幣全線保持升勢，對美國Fed升息的擔憂，導致各種金融資產價格下跌，英鎊也跟著貶值。路透

美元周四（3日）兌主要貨幣走強，因聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，最終利率可能比原先預期更高。英鎊同日貶值，英國央行宣布升息3碼，雖創下33年來最大升息幅度，但也強烈反駁了市場對未來升息幅度的預期，並示警「前景非常具挑戰性」。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數上揚1.42%至112.93。

英鎊和其他主要貨幣一樣兌美元貶值。英鎊匯率3日貶值近2%，報1.1165美元。

日圓兌美元貶值0.2%，至148.205日圓。交易員持續關注日本當局任何干預匯市的行動，以支撐疲弱的日圓。

Fed周三連續第四次將聯邦資金利率目標區間調高3碼，至3.75%-4.00%，而鮑爾談話令市場對Fed轉鴿的希望破滅。

英國央行周四也跟進升3碼，創1989年來最大升幅，但為抑制市場對進一步積極貨幣政策緊縮的預期，央行發言展現鴿派立場。

英國央行也預測，2023年全年和2024年上半年經濟將陷衰退，時間比2008-09年金融危機期間那次還要長。

Monex USA交易主管Juan Perez表示，美元的主導地位將持續，「隨著全球經濟衰退的擔憂加深，這會促使更多人將資金轉入美元來避險」。

BMO資本市場公司全球外匯策略主管安德森Greg Anderson等分析師在報告中寫道，美國的利率最終高於先前預期，「可能會將我們一直預期的美元峰值出現的時間延後一至三個月」。

而周四公布的數據又顯示，美國經濟似乎仍未明顯降溫。截至10月29日當周，經季節性調整後的初領失業救濟金人數意外降至21.7萬人。衡量每名工人每小時產出的非農生產率，第3季經年化後較前一季成長0.3%。

如今市場關注周五公布的美國10月非農就業報告，根據路透調查，華爾街經濟學家預測將新增就業崗位20萬個，失業率料為3.6%。

凱投宏觀資深美國經濟學家Andrew Hunter表示：「這樣的數字仍太強勁，無法改變Fed緊縮貨幣政策的計畫。」

經濟衰退 美國 Fed

延伸閱讀

經濟日報社論／Fed升息終點 雲深不知處

新台幣量縮 貶至一周新低點

台股狂震 黃天牧：救市已做好準備

元宇宙概念股 衝鋒

相關新聞

美股連四天收跌 那指和費半跌逾1% 鮑爾記者會餘震未退

美國股市周四（3日）連續第四天收跌，那指和費半指數進一步下跌，市場擔憂聯準會（Fed）預料將在較長時間內維持高利率，使美...

鮑爾：美經濟軟著陸機會縮小

美聯準會（Fed）主席鮑爾坦言，今年美國經濟「軟著陸」機會已縮小。他在決策會後記者會上表示，美國經濟仍有機會避免陷入經濟...

國際油價跌2% 金價觸及逾一個月最低

國際油價周四（3日）下跌約2%，中國大陸堅持新冠清零政策，美國升息推高美元匯率，令投資人擔心全球經濟衰退會打擊燃料需求；...

人事凍結與裁員風暴來臨！蘋果、亞馬遜和Lyft加入行列

愈來愈多美國大企業實施人事凍結或大規模裁員，蘋果傳出暫停研發以外的許多職位招募，亞馬遜表示暫停增聘新員工，叫車業者Lyf...

對陸祭殺招 美晶片設備商反內傷 傳9個月他國才跟進

消息人士說，美國商務部長雷蒙多本周向美國的半導體設備製造商表示，他們最多必須等待九個月，華府和盟國才達成協議，讓其他國家...

台積電ADR小幅收跌 日月光勁揚逾1%

台股ADR周四（3日）漲跌互見，台積電ADR盤中多空拉鋸，尾盤收黑，跌幅不到1%，換算為台幣為388.78元，較台北交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。