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國際油價跌2% 金價觸及逾一個月最低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周四（3日）下跌約2%。路透
國際油價周四（3日）下跌約2%。路透

國際油價周四（3日）下跌約2%，中國大陸堅持新冠清零政策，美國升息推高美元匯率，令投資人擔心全球經濟衰退會打擊燃料需求；黃金周四進一步下跌，因美元走強，交易人士削減了對聯準會短期內將暫停緊縮政策的押注。

國際油價跌約2%

布蘭特原油1月期貨下跌1.49美元，跌幅1.5%，結算價報每桶94.67美元；西德州原油12月期貨下跌1.83美元，跌幅2.0%，結算價報每桶88.17美元。

聯準會2日宣布將利率提高3碼，主席鮑爾表示目前考慮暫停升息還為時過早。這使美元在周四攀升，鮑爾表示，美國利率的峰值可能會高於當前投資者的預期。

分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya表示：「石油正在與全球經濟前景疲軟和美元急升兩股力量作鬥爭。看來這些利空因素不會很快緩解。」

同時間，中國大陸新冠新增病例數達到兩個半月以來最多，衛生部門堅持嚴格的封控政策，這打擊投資人對全球第二大經濟體放鬆限制措施的希望。

不過，油價跌幅受限，市場預期未來幾個月內供應將會緊縮。歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄石油實施的禁運將於12月5日生效，隨後將於2月停止石油產品進口。石油輸出國組織（OPEC）產量減少也為油價帶來支撐，路透調查發現，10月OPEC的產量自6月以來首次下降。

金價觸及逾一個月最低

金價周四跌至逾一個月最低，在鮑爾做出鷹派發言後，美元和美國公債殖利率跳升，打擊了非孳息資產黃金的引力。

黃金現貨價格跌0.3%，報每英兩1,629.97美元，稍早一度下跌超過1%，觸及9月28日以來最低。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,630.9美元，下跌1.2%。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「我認為，在聯準會完成升息之前，黃金不會出現轉機，也不會再次聚集看漲動能，可能要到2023年3月。」　

美國 油價 經濟衰退

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