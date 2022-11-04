對陸祭殺招 美晶片設備商反內傷 傳9個月他國才跟進

消息人士說，美國商務部長雷蒙多本周向美國的半導體設備製造商表示，他們最多必須等待九個月，華府和盟國才達成協議，讓其他國家的半導體設備商，共同對中國大陸實施嚴格的出口管制新規。為掐住大陸發展先進半導體的命脈，新規已讓應材、科林研發、科磊等美企綁手綁腳，數十億美元的營收料將受影響。

彭博資訊報導，美國正致力於讓荷蘭、日本的大型半導體設備商，跟進美國對大陸實施的出口管制措施。知情人士透露，雷蒙多周三（2日）向科林研發、科磊等美國半導體設備製造商的代表說，可能要費時六到九個月的時間，才能達成這個協議，從而創造公平競爭的環境。

美國政府10月7日頒布新一輪的出口管制規定，限制大陸取得先進晶片的管道，限制內容涵蓋了採用美國技術的半導體製造設備。目前全球最大的半導體設備製造商分別是美國的應材、科林研發、科磊、荷蘭的艾司摩爾（ASML）、日本的東京威力科創。

美國這三家公司已向投資人示警，這項出口管制規定將減少他們的營收，此外還有個風險是，在限制遍及其他國家之前，在外國的同業將擴大他們在大陸的市占，帶來額外營收，進而投入開發新的產品。

根據估計，晶片製造設備市場整體市場將在明年陷入萎縮，而分析師預測，美國這三家公司營收下滑程度，會大於日本同業。