美股連四天收跌 那指和費半跌逾1% 鮑爾記者會餘震未退

美國股市周四（3日）連續第四天收跌，那指和費半指數進一步下跌，市場擔憂聯準會（Fed）預料將在較長時間內維持高利率，使美國經濟陷入衰退的可能性提高，而日前公布的經濟數據幾乎沒有改變這樣的預期，4日又將迎來非農數據的考驗。

道瓊工業指數下跌146.51點，跌幅0.46%，至32,001.25；標普500指數滑落39.8點，或1.06%，至3,719.89；那斯達克綜合指數下挫181.86點，或1.73%，至10,342.94點。費城半導體指數挫跌1.53%，收在2,292.85點。

在Fed主席鮑爾周三表示，目前考慮暫停升息還為時過早，引發股市下跌，美債殖利率和美元走升，這種模式一直延續到周四。

雖然周四公布的10月ISM非製造業指數降至2020年5月以來最低，預示經濟正在降溫，但同日公布的上周初領失業金人數又顯示勞動市場仍然強健。

美國2年期和10年期公債殖利率曲線出現1980年代初以來最嚴重倒掛，這種現象通常被視為經濟衰退的前兆。而利率交換合約顯示，市場預計美國的政策利率約在2023年年中時在5.1%上方見頂，也就是說，交易員預計Fed最高會將利率升至5%以上。

Prudent Management Associates資深投資主管Daniel Berkowitz表示：「為遏制通膨，Fed可能需要把利率調高到超過通膨率的水準。」

標普500指數連續第四天下挫，11個產業類股分中有6個下跌。蘋果和微軟對指數的拖累最大，蘋果收跌4.24%，微軟收跌2.66%。亞馬遜連續第七個交易日收黑，改寫2019年以來最長連續下跌天數紀錄。

波音上漲6.34%，重型設備製造商卡特彼勒公司（Caterpillar）上揚2.20%，這限制了道指的跌幅。高通和Roku分別大跌7.66%和4.57%，因這兩家公司對本季的財測都低於預期。