三星將在印度投資製造電信和網絡產品

集微網消息，據Digitimes報導，印度向更多公司提供額外激勵措施，以促進製造電信和網絡設備的整個價值鏈。三星電子、塔塔集團和信實集團預計將加大對印度電子製造的投資。

印度通信部在新聞稿中宣佈，包括28家中小微企業在內的42家公司已獲準參與電信和網絡產品的生產關聯激勵(PLI)計劃。其中，17家企業在設計主導標準下申請了更多激勵措施，為在印度設計的產品提供額外1%的補貼。

富士康及其印度子公司Rising Star、Reliance Industries的合資夥伴Sanmina-SCI、塔塔集團的子公司Tejas Networks、Nokia Solutions and Networks India、Jabil、Dixon Technologies和三星電子都是PLI計劃的受益者，該計劃旨在減少印度對進口核心傳輸設備、4G/5G下一代無線接入網絡和無線設備、接入和客戶端設備（CPE）、物聯網接入設備以及交換機和路由器等其他無線設備和企業設備的依賴。

根據新聞稿，申請人已承諾投資411.5億印度盧比（5億美元），預計將在2023財年（2022年4月至2023年3月）期間產生2.45萬億印度盧比的額外銷售額並創造超過44,000個額外就業機會) 。

印度的無線運營商自10月以來已推出5G服務，Bharti Airtel宣佈其網絡上的5G客戶已超過100萬。儘管如此，Bharti Airtel和Reliance Jio都沒有部署印度製造的5G電信設備。

與此同時，《商業標準》報導稱，塔塔收購了製造包括無線電在內的網絡產品的Tejas Networks，並收購了無晶圓無線通信解決方案提供商Sankhya Labs，而塔塔諮詢服務公司則作為系統集成商。