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鮑爾一席話 全球最富階級資產蒸發590億美元

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日在記者會上大唱鷹調，導致美股重挫，全球最有錢富豪們的身家也一口氣縮水590億美元。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日在記者會上大唱鷹調，導致美股重挫，全球最有錢富豪們的身家也一口氣縮水590億美元。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日在決策會議後的記者會上大唱鷹調，導致原本上漲的美國股市應聲重挫，全球最有錢富豪的身家又一口氣失血590億美元。

彭博資訊報導，鮑爾在記者會上發表談話之前，美國股市已衝上六周高位，帶動全球最富階級的資產重新增加。然而，鮑爾一席話粉碎了投資人對Fed貨幣政策轉鴿的希望，拖累美股2日由紅翻黑，終場收在一周多來低點，彭博億萬富豪指數中前500大富豪公開持有財產，也因此蒸發約590億美元。

其中，全球首富馬斯克的身家在2日蒸發了90億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯的財富也急縮48億美元，微軟創辦人蓋茲、甲骨文創辦人艾利森、微軟前執行長鮑默爾、Google創辦人佩吉及布林的資產，同日各損失了20億多美元。

隨著Fed展開數十年來最激進的升息，這些科技億萬富豪的淨資產總額今年蒸發逾3,000億美元。根據彭博億萬富豪指數，年初迄今，全球前500大富豪財富總額已大幅縮水1.6兆美元或20%。標普500指數今年來狂跌21%。

資產 美國 鮑爾

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