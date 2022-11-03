美股道瓊早盤大跌267點 市場對Fed轉鴿的希望破滅

美股三大指數3日早盤全面下跌，道瓊工業指數挫跌267點，因聯準會（Fed）再度升息3碼，並暗示短期內政策立場不會轉向或降息後，使美股承受壓力。

道瓊工業指數下跌0.83%、標普500指數滑落1.14%、那斯達克指數走低1.15%。費城半導體指數挫跌1.5%、台積電ADR下滑0.74%。

Fed在2日一如市場預期升息75個基點，市場最初對Fed的聲明解讀為鴿派，一度帶動美股盤初上漲，然而在Fed主席鮑爾說，暫停升息的時機還不成熟，且最終利率可能比原先預期更高後，拖累美股翻黑。鮑爾說：「打擊通膨的道路還未走完，從上次會議後的數據來看，最終利率可能比原本預期更高。」

分析師認為，在通膨明顯降溫、且Fed暫停升息前，美股可能持續動盪。任何顯示美國經濟未放緩的數據，都可能衝擊股市，因為這意味著Fed不會改變緊縮立場。