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英國央行宣布升息3碼 創33年來最大升幅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國央行宣布升息3碼，創1989年來最大升幅。歐新社
英國央行宣布升息3碼，創1989年來最大升幅。歐新社

英國央行3日宣布升息3碼，創下自1989年來最大升幅，但為了抑制市場對進一步積極貨幣政策緊縮的預期，央行發言展現出鴿派立場。

英國央行3日將基準利率調升75個基點至3%，為連續第八次會議決定升息。

自從英國再度更換首相以來，經濟學家已預測央行將會減少鷹派發言。在短暫且混亂的前首相特拉斯任期結束後，新首相蘇納克可能會重新採取較傳統的財政政策，這意味著英國的貨幣和財政政策將不再背道而馳、互相拉扯。

不過，英國9月通膨飆升至10.1%，加上房貸利率大幅飆升，已對英國家庭進一步造成更大壓力。

英國央行1日已重新恢復出售其英國公債的計畫。央行上個月緊急購債干預市場，以避免英國退休金基金可能出現的崩盤。

英國 特拉斯 退休金

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