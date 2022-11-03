英國央行宣布升息3碼 創33年來最大升幅

假如駕駛想把車停下來，通常會先減速慢行；如果只是想開慢一點，也會做同樣的事。美國聯準會（Fed）2日釋出的訊息是後者，只醞釀放慢升息步調，還不打算停止升息。市場起初顯然會錯意，應聲大漲，等到Fed主席鮑爾在記者會上把話說清楚、講明白，才一棒驚醒投資人，以致美股盤中翻紅後又收黑。

2022-11-03 22:46