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Fed警告升息之路還長 引爆全球股債賣壓

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日表明升息之路還長，最終的利率峰值可能比預期高，引爆3日全球股債賣壓。圖／路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日表明升息之路還長，最終的利率峰值可能比預期高，引爆3日全球股債賣壓。圖／路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前警告，升息之路還很漫長，利率會升到比原先預期高。此話不僅觸動2日美股收盤大跌，避險氣氛擴散至3日世界各地，全球股、債跌勢進一步加深，亞洲和歐洲股市一面倒，歐美公債殖利率全面竄升，美元則對其他貨幣躍升。

彭博資訊報導，美股標普500指數繼前市大跌2.5%後，3日期指續挫0.7%。賣壓蔓延至歐、亞市場。全球股市幾乎全面下挫。香港恆生指數3日收跌3%，歐盟Stoxx 50指數盤中跌1%，英國富時100、法國CAC40和法蘭克福DAX指數盤中跌幅介於0.7%與1%之間。

在Fed四度升息3碼（0.75個百分點）後，英國央行（BoE）3日也跟進升息3碼。

原先投資人抱著Fed貨幣政策將「轉鴿」的期待，但鮑爾已表明，美國通膨仍頑強，經濟仍強韌，停頓升息腳步的時機未到。

Mutual公司投資長朗岱爾說：「每回出現一絲轉鴿希望，市場就被打臉。」他預期接下來市場波動性有增無減。

央行紛紛卯起勁來升息，對經濟成長的衝擊讓投資人憂心忡忡。鮑爾表明Fed仍會持續提高利率，儘管日後升息幅度可能縮小；歐洲央行（ECB）總裁拉加德3日警告，即使「溫和衰退」可能來襲，也不足以抑制通膨；BoE同日升息3碼，以行動證明控制通膨是當前首要之務，凌駕經濟衰退顧慮。

全球債市3日大跌，使走勢反向的殖利率勁揚。美國2年期公債殖利率竄升到4.71%；10年期殖利率躍升9個基點至4.19%。德國10年期公債殖利率激增10個基點，升到2.24%。英國10年期公債殖利率同步上升6個基點，衝上3.46%。

美國聯邦資金期貨市場甚至顯示，投資人預估殖利率會升上5.06%。LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「考量債市的評估，市場愈來愈相信，朝那樣的利率峰值前進，路上免不了遭遇一波衰退。」

恆生指數 美國 經濟衰退

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