快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道瓊昨先暴漲400點又收跌500點 鮑爾怎麼辦到的？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

美國道瓊工業指數2日盤中一度暴漲418點，收盤卻又暴跌505點，以接近盤中最低價收盤。這種如雲霄飛車般劇烈起伏的走勢，全是因為一人的話而起：聯準會（Fed）主席鮑爾。究竟鮑爾是怎麼給市場大潑冷水的？背後邏輯又是什麼？

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）當日結束兩天會議，果如預期把聯邦資金利率再提高3碼（0.75個百分點）。

但起初令投資人欣喜的是，這次會後聲明加上一句投資人引頸期盼已久的新訊息：Fed「將考量貨幣政策緊縮的累積（效應）、貨幣政策對經濟景氣和通膨影響的延遲性，以及經濟與金融發展」。言下之意是，Fed醞釀為日後放緩升息腳步做準備。

市場把這段措詞解讀為Fed偏「鴿」，立即在市場掀起一片歡呼聲，股市大漲、美元回軟、美國長期公債殖利率下滑。

然而，華爾街日報指出，投資人把Fed「朝縮小升息幅度邁進」誤解成「停止升息的序曲」。這讓Fed決策官員擔心，市場可能變得興奮過頭，導致金融情勢變得太寬鬆，那將妨礙Fed抗通膨、甚至逼得Fed日後必須把利率升得更高。

這正是為什麼鮑爾在會後記者會上，狠狠給市場大潑冷水。他明白表示，Fed升息「還有漫長的路要走」，最終利率峰值可能升得比預期高，現在停下腳步時機未到，理由是通膨展望變得「愈來愈具挑戰性」。

這顯示鮑爾已記取7月記者會上犯的錯誤，當時他的措詞不當，被市場解讀為Fed抗通膨承諾鬆動的徵兆。

這回鮑爾學聰明了，他要向人人證明，是認真要端走寬鬆資金雞尾酒缸，不把高通膨打下來誓不罷休。於是他把FOMC聲明中透露的「鴿」調用力扳回「鷹」調，市場隨之重挫。原本翻紅的美股隨失望性殺盤湧現而翻黑，美債殖利率回升，美元也止貶彈升。

這驗證之前許多分析師的警告：美國通膨仍熾熱，此時巴望Fed迅速轉鴿是不切實際的期待。

Fed 通膨 鮑爾 道瓊指數 美股

延伸閱讀

Fed持續鷹派再升3碼 台股跌113點收12,986點

台積電早盤股價跌10.5元 市值面臨10兆元保衛戰

Fed放鷹美股盡墨！台股早盤跌近200點 台積電開盤下挫10元

國際油價漲逾1% 因燃料油供應趨緊 金價先揚後抑

相關新聞

道瓊昨先暴漲400點又收跌500點 鮑爾怎麼辦到的？

美國道瓊工業指數2日盤中一度暴漲418點，收盤卻又暴跌505點，以接近盤中最低價收盤。這種如雲霄飛車般劇烈起伏的走勢，全...

薪資透明是趨勢！Google、IBM、富國銀將揭露薪資範圍

隨著愈來愈多美國企業公布職位的薪資範圍，如今Google母公司字母、IBM、富國銀行也加入這個行列，打算在沒有法律要求的...

聯準會11月利率決策聲明全文

聯準會（Fed）11月利率政策會議於台灣時間3日凌晨2時結束，會後照例公布決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的聲...

攸關國安 加拿大勒令3家中企退出稀土礦物投資

加拿大今天以「國家安全」為由，勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份

升息拉高房貸 平均每月多還200元 車貸、學貸也難倖免

在聯準會對抗通貨膨脹這場沒有煙硝的戰爭中，民眾的荷包是無可避免的犧牲品。自從3月以來，聯準會已經六度升息，標準利率來到3...

英國教訓在前 WSJ：抗通膨但不讓經濟崩盤 考驗Fed

英國經濟危機赤裸裸上演之後，華爾街如今除了為利率傷腦筋之外，對財政系統的穩定性也越來越焦慮。喬治梅森大學(George ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。