薪資透明是趨勢！Google、IBM、富國銀將揭露薪資範圍

隨著愈來愈多美國企業公布職位的薪資範圍，如今Google母公司字母、IBM、富國銀行也加入這個行列，打算在沒有法律要求的州，也貫徹薪資透明的原則。

字母和IBM已向彭博證實，11月1日起，他們在全美公告的所有職缺都會揭露薪資。富國銀行則說，該公司正努力實施，但在美國各個城市的一些職位，已有薪資方面的資訊。富國銀行發言人韋伯斯特（Natasha Webster）表示：「這種方式符合該公司對做正確事情的期待。」

目前全美只有紐約市和科羅拉多州要求企業在招聘廣告中揭示薪資範圍。加州和華盛頓州的法規則將在明年上路，而紐約州可能跟進，鼓勵愈來愈多企業在全美採取這類措施。

在紐約市法規生效的前一天，美國運通證實會採取類似舉措。花旗集團已在徵才廣告揭示薪資範圍，而微軟今年稍早表示，將在明年1月起在招募廣告註明職缺的薪資區間。

儘管這是大勢所趨，但紐約市的法律才剛上路，就起了一個不太好的開始，顯示了許多公司抗拒薪資透明化，或最起碼尚未做好準備，即便是開在都市的職缺也是如此。截至1日，一些公司撤掉他們開在紐約市的所有職缺，也有公司根本沒列出任何薪酬。

另外，許多美國城市和州採取薪資透明化，是為了縮小性別和種族間的薪資差距。理論上，這能打造公平競爭的環境。然而，紐約市的法律要求企業公布的薪資範圍，不包括福利或獎金；在財務方面，福利和獎金有可能占薪酬很大的一大部分。