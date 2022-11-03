2023年iPhone將繼續使用高通調製解調器晶片
集微網消息，高通在公佈第四季度財報符合預期但第一季度業績指引不佳後，該公司股價在周三盤後交易中下跌7%。
根據周三財報隨附的評論，高通曾計劃在2023年僅為新款iPhone提供約20%的5G調製解調器。但目前高通表示將在2023年繼續為「絕大多數」iPhone提供調製解調器晶片。
該聲明證實，蘋果不會為明年轉向自研晶片。
據彭博社報導，自從2019年與高通達成和解並同意在iPhone中使用該公司的技術後，蘋果開始著手構建自己的蜂窩調製解調器。
今年早些時候，彭博新聞社報道稱，蘋果的努力因調製解調器原型版本過熱而受阻，該公司最早要到2024年才會開始轉為自研。
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