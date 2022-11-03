蘋果再傳減聘 凍結人事到2023年9月

集微網消息，據Business Insider報導，盡管蘋果公司CEO庫克否認正在削減人力預算，引述高層說法指出，蘋果已經凍結幾乎所有人事招募，直到2023年9月都不會聘用任何新進人員。

蘋果曾多次傳出正在減少招募的消息。彭博先前報導，蘋果已裁撤部分外包人力，但庫克多次強調，蘋果只是對人力更謹慎，不等於減少聘雇。根據Business Insider最新報導，現有員工已被告知，未來幾個月內都不會招聘更多人力，持續到2023年9月（即會計年度結束）。

當前蘋果的就職網頁仍有多項職缺，但根據報導引述三個消息來源之一，蘋果已經決定不為招募撥付預算，等於凍結人事。一位消息人士承認了凍結人事這個說法，第三個消息來源則透露，各部門高管已曏員工透露正在評估人事預算。

一名蘋果發言人通過聲明否認這篇報導，並重申庫克先前的說法。他表示，我們持續聘用人力，但因為經濟環境，我們對某些事業採取非常謹慎的態度。一名蘋果內部人士進一步指出，蘋果對於使用人事凍結或暫緩招募一詞相當謹慎，因為一旦坦承不諱，可能會導致股價進一步受打擊。