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日本將撥出4.5億美元用於下一代6G研究基金

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲報道，日本正在設立一個基金，以支持對下一代6G無線網絡的研究，因為該國尋求刺激對未來標準的私人投資。總務省將在2023財年的第二次補充預算中指定662億日元（4.5億美元）。該基金將在國立信息和通信技術研究所成立。

6G技術有望提供比當前5G標準快10倍以上的通信速度。據說該技術可以降低功耗，並有助於推進脫碳工作。預計在2030年左右推出。

據日本通信部稱，中國的華為、瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞控製著全球70%以上的移動基站市場。

雖然日本公司在這些基站使用的某些組件方面具有競爭力，但海外競爭對手目前在該領域佔據主導地位。

日本在光通信方面擁有先進的技術知識，預計將形成6G網絡的骨乾。通過協助研發工作，政府尋求鞏固其技術優勢。

日本 競爭力

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