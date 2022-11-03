聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本將撥出4.5億美元用於下一代6G研究基金
集微網消息，據日經亞洲報道，日本正在設立一個基金，以支持對下一代6G無線網絡的研究，因為該國尋求刺激對未來標準的私人投資。總務省將在2023財年的第二次補充預算中指定662億日元（4.5億美元）。該基金將在國立信息和通信技術研究所成立。
6G技術有望提供比當前5G標準快10倍以上的通信速度。據說該技術可以降低功耗，並有助於推進脫碳工作。預計在2030年左右推出。
據日本通信部稱，中國的華為、瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞控製著全球70%以上的移動基站市場。
雖然日本公司在這些基站使用的某些組件方面具有競爭力，但海外競爭對手目前在該領域佔據主導地位。
日本在光通信方面擁有先進的技術知識，預計將形成6G網絡的骨乾。通過協助研發工作，政府尋求鞏固其技術優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言