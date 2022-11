「推特」男抱紙箱宣稱被解雇 一場騙局反倒讓馬斯克狂讚

新官上任,世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日以440億美元(新台幣約1.4兆)收購推特(Twitter)後,引發推特內部高階人員解雇潮,馬斯克甚至將推特原本的董事會全員解散,只留他一人。

外媒報導,就在媒體蜂擁推特總部大樓,想採訪這波高層解雇潮時,兩名自稱是推特員工、拉胡爾‧利格馬(Rahul Ligma)及丹尼爾‧強森(Daniel Johnson)的男子,抱著紙箱站在總部大樓一樓接受採訪,表示他們在馬斯克收購推特後慘遭解雇,他們有人甚至還買了特斯拉。

自稱是拉胡爾‧利格馬的這位長髮男子向媒體發表言論,表示「自己所屬的部門全部被解雇」,並直言「馬斯克根本不是個好人」,隨後並說自己也是「綠色能源、反氣候變遷,及言論自由的擁護者」。不僅如此,利格馬還從紙箱中拿出蜜雪兒‧歐巴馬的書籍說:「若馬斯克擁有推特,就不會出現蜜雪兒‧歐巴馬」。

但就在媒體進一步詢問他們的名字拼音時,等於向媒體宣稱這是一個玩笑。利格馬(Ligma)此意有男性低級笑話的涵義在內,但現場媒體一時之間也沒發現,甚至兩人抱著的紙箱中,除了蜜雪兒的書之外,竟都是空的。包括CNBC和彭博社等知名媒體,都中了這個惡作劇的圈套,煞有其事地報導。

有媒體記者誤信了利格馬的說詞,並加以報導。圖擷自推特

推特員工在看到新聞後,表明此二人並非推特員工。馬斯克在發現後,在個人推特上大讚兩人這樣的惡作劇「很有趣」、「創意十足」,並認為他們是「最佳酸民」(One of the best trolls ever);在萬聖節的浪潮下,有人甚至跟風扮起了「利格馬」,學起他的髮型、手中拿的書和空紙箱,蔚為風潮。