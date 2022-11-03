鮑爾鷹氣逼人要向市場傳達何訊息？聚焦利率會升到多高

美國聯準會（Fed）鮑爾2日向市場傳達一個最重要的訊息：停止關注升息的速度，開始聚焦利率最後會升到多高。

華爾街日報指出，這是個必要的訊息，卻是一個令人沮喪的訊息，因為鮑爾同時表示，Fed升息目標的最終利率落點，還在上升之中。

然而，這也是個不完整的訊息，因為鮑爾並沒有解釋甚麼因素會決定「終端利率」，也就是這波升息的利率最高峰。這讓Fed面臨過度升息的風險。

原先市場預期Fed在本周進行第四度一口氣升息3碼後，會很快轉向縮減升息步調，而且或許會暫停升息步調。在美東時間2日下午2時出爐的Fed決策聲明中確實出現這樣的訊號：「在決定未來升息的步調時……將考量貨幣政策的累積緊縮幅度，以及貨幣政策影響經濟活動和通膨的時間滯後因素。」

隨之而來的股價上漲和公債殖利率下滑只是短暫的。在下午2時30分，鮑爾開始舉行記者會，他解釋說，就算放慢升息速度，「我們最終升到的（利率）水準可能會比我們在9月會議上所想得更高」。

鮑爾如此的做法，在策略上是合理的。Fed遵照布雷納德原則（此原則是依據經濟學家威廉·布萊納德（William Brainard）命名），該原則主張，如果不確定短期利率的變化會如何影響經濟，那麼就「慢慢來」。在利率相當低的時候，一次升息3碼是合理的，就像在熟悉的地形上大步向前，然而隨著利率愈高，就愈不能確定其影響性，此時把升息幅度縮減至1碼或2碼，讓Fed有更多時間能評估升息的影響，就像在不熟悉的地形以小步伐行走，會降低犯錯的可能性。

這項策略是合理的第二個理由是，對經濟成長與通膨具有最終影響力的，取決於終端利率，而非升息的路徑。近幾個月來的證據顯示，終端利率必須高於Fed在9月認為的4.6%。以目前而言，消費者物價指數（CPI）年率仍高於8%、薪資增幅為5%，而要讓這兩者放緩的先決條件，即消費者與就業市場疲弱，都還沒有實現。

然而，甚麼因素將決定終端率？市場一般會試圖利用政策規則來解釋Fed的行為，即結合經濟、金融與通膨的因素來決定終端利率。不過迄今為止，鮑爾並未實際遵循任何明顯的政策規則。

在最新記者會上，鮑爾坦承名目利率必須高於通膨（例如實質利率必須轉正），但這代表終端利率取決於通膨率，而這意外地令人難以確定，無論是使用過去或未來的物價指數。除了不一定是5%外，鮑爾也不願透露剔除糧食與能源的個人消費物價指數的12個月變化。它還取決於其他金融狀況，例如與Fed目標利率相比，企業和家庭支付的利差增加。

就如Fed從6月以來就一直暗示，鮑爾強調，他寧可犯下升息過多的錯，也不願升息太少，他認為升息過少是更難以彌補的錯誤。鮑爾說：「直到通膨下滑前，你們都將聽到我這樣的說法。」

但華爾街日報分析，如果Fed確實要等到通膨下滑才會轉向，那麼將會犯下升息過多的巨大錯誤。貨幣政策通常有滯後效應，因為較高的利率必須花一段時間才能減緩經濟活動，甚至要花更多時間才能壓低通膨。

雖然一些Fed官員近期暗示他們日益考量這些滯後因素，而且一些其他國家央行也減緩升息步調，但鮑爾2日的說法凸顯出他顯然不太認同，也因此Fed荷時將結束緊縮周期還是個未知數。