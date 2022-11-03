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美元重拾升勢 鮑爾說現在談論暫停升息為時過早

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美元周三（2日）重拾升勢，扭轉了先前走貶的勢頭。路透
美元周三（2日）重拾升勢，扭轉了先前走貶的勢頭。路透

美元周三（2日）重拾升勢，扭轉了先前走貶的走勢，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，最終的利率水準將高於先前預期，現在談論暫停升息為時太早。

美元指數上揚0.57%，至112.12。

歐元兌美元匯率2日最初升值，但後來轉貶，紐約尾盤貶值0.5%，報0.9825美元。

日圓兌美元貶值0.31%，報147.79日圓。

英鎊兌美元紐約尾盤貶值0.82%，報1.1389美元。預計英國央行3日也將宣布升息3碼。

鮑爾聲明指出，討論暫停升息，還為時過早，因為「沒有感覺到通膨正在下降」。Fed在為期兩天的決策會議後，決定連續第四次將聯邦資金利率區間調高3碼。

市場最初Fed在會後的聲明解讀為鴿派，即暗示未來為抑制高通膨的升息，可能會以較小的幅度進行。然而，鮑爾在記者會上明確表示，如果不充分收緊貨幣政策，就有應對通膨根深蒂固的風險，「如果緊縮不夠力，那麼在一兩年後你便會意識到沒有控制住通膨」。

鮑爾表示，Fed在12月的會上可能會改變升息步伐，但他也說，在利率需要升得多高這點，仍有廣泛的不確定性，而且終端利率可能高於先前預期。

在Fed發布聲明後，股票和其他風險資產最初上漲，但在鮑爾講話後，讓市場對Fed將結束升息的希望迅速消散，引發美國股市大幅收跌。

Convera資深市場分析師Joe Manimbo表示：「我們沒有看到轉變，轉變將發生在更遠的未來。近期的展望將是美元保持強勢格局，因為即使Fed接近升息的終點線，預計在很長一段時間內，都不會轉向降息。」

最近幾周，對Fed升息積極性減弱的預期不斷增強，對美元走勢構成壓力。

日圓兌美元今年來貶值22%左右，令交易員對日本央行可能的干預措施，保持警惕。 一般普遍認為，日本當局自9月以來已數次出手干預匯市，將日圓從32年的低點拉回。

日本財務大臣鈴木俊一1日表示，日本最近的匯市干預一直是秘密操作，希望使其對市場的影響最大化。

Fed 鮑爾 日本央行

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