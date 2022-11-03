RISC-V又添新芯 SiFive發佈P670和P470處理器

集微網消息，昨日（11 月 1 日）專注 RISC-V 計算的 SiFive,Inc. 發佈了 P470 和 P670 處理器，均採用 5nm 工藝。

P670 處理器最大頻率可達到 3.4GHz，包括 2 個 128 位矢量 ALU 並滿足RISC-V Vector v1.0 規範。

而 P470 最大頻率同樣達到 3.4GHz，包括 1 個 128 位矢量 ALU 。此外 SiFive 還預告了將要發佈 P450-P470 不包括矢量單元的面積優化版。