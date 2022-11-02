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美股早盤小跌 市場靜待Fed決策會議

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數2日開盤小跌，市場觀望氛圍濃厚，投資人正屏息等待聯準會（Fed）的利率決策。美聯社
美股三大指數2日開盤小跌，市場觀望氛圍濃厚，投資人正屏息等待聯準會（Fed）的利率決策。美聯社

美股三大指數2日開盤齊跌，延續前兩日跌勢，道瓊工業指數跌逾100點，市場觀望氛圍濃厚，投資人正屏息等待聯準會（Fed）的決策會議，同時尋找任何Fed未來可能放慢急進升息的蛛絲馬跡。Fed將於台北時間3日凌晨公布會議結果。

道瓊早盤跌109點或0.33%；標普500指數跌0.48%，那斯達克指數跌0.55%。費半指數漲0.8%，台積電ADR漲1.2%。

市場普遍預期Fed將第四度升息3碼，以抑制高通膨；投資人也正尋找Fed準備在12月放慢升息計畫的訊號。

另外，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月招聘人手步伐連續第二個月加速，主因是休閒和飯店餐飲業就業人數激增，也凸顯出儘管美國聯準會（Fed）努力為經濟降溫，勞動需求依然保持韌性。

ADP研究所2日發布數據顯示，10月美國民間部門就業人數增加23.9萬人，高於9月修正後數據的19.2萬人和彭博訪調經濟學家預測的18.5萬人。

除了休閒和飯店餐飲業增加21萬個工作崗位外，貿易、交通和公用事業部門就業人數也有所增加，資訊、製造和金融服務業就業人數則下滑。

ADP首席經濟學家理察遜2日表示：「考慮到經濟復甦的成熟度，這個數字確實非常強勁，但就業成長的範圍並不廣泛。」

美國非農就業報告將於4日公布，預料將顯示美國10月就業成長降溫，且失業率將從50年低點回升。

Fed 美國 指數

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