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消息人士透露 蘋果傳到明年9月前將凍結人事招聘
Business Insider引述三位消息人士報導，蘋果公司（Apple）已幾乎暫停了所有的招聘活動。
報導指出，蘋果目前對的官方說法，是以「非常慎重」的方式招聘，但知情人士透露，蘋果各部門的員工已被告知，未來幾個月內不會有新員工上任，這種情況可能一直維持到本會計年度結束，也就是2023年9月，原因是已「沒有預算」來增聘人手。
其中一位消息人士說，蘋果停止招聘的是公司內部的全職員工，但仍可能在年終購物旺季來臨前，為蘋果零售門市增聘銷售人員。
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