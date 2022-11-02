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高盛：未來數月歐洲天然氣價格估跌約三成

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
高盛集團（Goldman Sachs）預估，歐洲未來數月的天然氣價格將大跌約30%，因各國暫時在供應鏈議題上取得優勢。路透
高盛集團（Goldman Sachs）預估，歐洲未來數月的天然氣價格將大跌約30%，因各國暫時在供應鏈議題上取得優勢。路透

高盛集團（Goldman Sachs）預估，歐洲未來數月的天然氣價格將大跌約30%，因各國暫時在供應鏈議題上取得優勢。

CNBC報導，歐洲天然氣價格基準荷蘭天然氣交易中心（TTF）的期貨合約價，2日盤中來到每百萬瓦時（MWh）120歐元附近，但高盛最新研究報告預估，此基準價格到2023年第1季預料降至每MWh 85歐元，將比當前價格跌約三成。

據報告，這將從歐洲8月觸及的天然氣價格水準大幅滑落。俄羅入侵烏克蘭，和此事件對歐洲能源發電占比施加的壓力，推升天然氣價格觸及每MWh 340歐元新高價位。

近來天然季價格回落，原因包括歐洲天然氣庫存基本上已滿載，可應付冬季需求，及秋季氣溫比預期更溫和，使得天然氣使用旺季延後展開，以及液化天然氣（LNG）供應過剩。

烏克蘭 荷蘭 庫存

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