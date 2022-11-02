俄羅斯撤出糧食協定 亞洲糧價恐上漲

糧食與肉類價格恐續漲。俄羅斯上週表示要退出保障烏克蘭糧食通過黑海的協議，專家表示，這一波發展可能會讓生產肉類需要的穀物價格高漲，連帶也讓肉類價格繼續升高，預估受創最嚴重國家將是印尼。

協議保障貨物安全通過

據《CNN》報導，這項由聯合國斡旋的協議是在今年7月達成共識，內容確保從烏克蘭運送糧食的船隻會安全通過黑海，對於降低全球小麥和其他商品價格發揮關鍵作用。

生產肉類需要穀物

不過，據《CNBC》報導，上週俄國外交部對外表示，俄國無法保證參與黑海穀物倡議的船隻安全並從即日起無限期暫停執行。對此，新加坡智庫RSIS指出，肉類生產與消費對亞洲國家相當重要，生產牛肉、豬肉、家禽和魚類的動物飼料仍需要小麥、玉米和大豆等穀物。俄羅斯與烏克蘭佔全球小麥出口3分之1、玉米及大豆各佔15%與2.1％，因此，這次亞洲國家受創將最嚴重。

該機構研究人員唐納隆·梅表示，「對亞洲的消費者而言，由於長期戰爭衝突及能源成本和通貨膨脹上升，預計肉類等食品價格會持續上漲。」

印尼受重創

聯合國糧食及農業組織經濟學家托雷羅表示，當地一共出口了價值30億美元共900萬公噸的穀物，他指出，「市場上短少100萬公噸穀物代表會造成價格上升0.5%。」他也指出，黑海地區目前共有97滿載的船隻等待離開，15艘等候入港檢查以及89艘還打算加入該倡議。

唐納隆·梅說，這次受到黑海協議最新發展重創的亞洲國家為印尼，因為該國稍早才向烏克蘭預定小麥以及購買約38萬噸小麥的巴基斯坦，其餘受衝擊的國家還有寮國、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡與孟加拉。

貧窮國家也受災

國際救援委員會指出，如今俄羅斯撤出協議對於貧窮國家來說更是災難，其中許多國家已面臨極端飢餓。另外，摩根大通分析師艾倫指出，「俄羅斯暫停參與讓全球糧食價格波動更加劇烈。該協議的未來如果有不確定性，將會導致小麥和玉米價格居高不下。」

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