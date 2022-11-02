快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克將引進200名大陸工程師到美國加州 複製上海廠的成功

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克傳將引進大陸工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。路透
馬斯克傳將引進大陸工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。路透

特斯拉希望把上海廠的成功複製到美國，將引進中國大陸工程師，改善加州佛利蒙特（Fremont）工廠的生產。

特斯拉上海超級工廠在提高產量上非常成功，2019年動土、同年年底開始生產，速度之快前所未見，如今年產能達100萬輛車，是全球產量最大的電動車廠。除此之外，上海廠的毛利率和成本也領先同業。

特斯拉執行長馬斯克經常稱讚大陸團隊取得了令人難以置信的成功，特斯拉因此擴大在大陸電動車市場的占有率。

彭博資訊引述匿名消息來源報導，現在特斯拉希望複製上海廠的成功，因此將派遣部分工程師——特別是自動化和控制工程師——前來協助加州佛利蒙特廠提高產量，大約200人將赴加州執行至少持續三個月的任務。第一批工人最早本月出發。

特斯拉的佛利蒙特廠年產60萬輛車，是30年來最佳成績，但馬斯克最近說，他相信該廠還有成長空間。

許多人貶低大陸製造業的成功，認為全仰仗廉價勞力，電動車媒體Eelctrek指出，這是一部分的理由，但那裡的工程人才不容忽視。大陸2020年培養出138萬名拿學士學位的工程師，相較下美國只有19.7萬。如果自大陸引進工程師改善製造流程能獲致成功，同一批人可能很快也會造訪特斯拉的德州和德國廠。

特斯拉 上海 馬斯克

延伸閱讀

較原訂生產目標晚了兩年　Tesla Cybertruck預計於2023年底開始量產

馬斯克成為Twitter新任執行長 Tesla部分員工轉調其中

新官上任三把火？馬斯克入主不到一周 好萊塢名人掀「推特出走潮」

特斯拉曾計畫將《無名鵝愛搗蛋》《她的故事》放上車用娛樂 但不給付開發商費用僅協助曝光

相關新聞

馬斯克入主推特不到一周掀出走潮 高層快走光

根據聲明以及直接知情人士，社群媒體平台推特（Twitter）高階管理人員持續出走，過去幾天，包括廣告和行銷主管在內的高層...

歐洲企業節約能源成效大…乾脆關廠外流 專家很擔心

由於電力成本飆升且供應減少，歐洲的工業公司力求節約能源，他們也做到了，上季的天然氣和電力需求雙雙下滑。但他們不僅調低暖氣...

防中國網軍試圖影響期中選舉 推特封殺2000帳戶

期中選舉投票前夕，中國加大在美國的社群媒體宣傳力道，主要是利用社媒平台的個人帳戶傳播和放大美國的政治分歧；華盛頓郵報1日...

用戶數據恐流入中國政府 FCC委員再籲「查禁抖音」

聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾(Brendan Carr)呼籲國會查禁TikTok(抖音)，擔心用戶數據恐流入中國政府...

新車漲價趨緩…經銷商：將小幅降價 但難回疫前水準

新車價格過去幾年一路漲，最近終於開始趨緩，新車庫存量逐漸回升，消費者的選擇也比之前增加；新車市場開始出現折扣優惠，但促銷...

英國央行開始出售債券 率G7之先實施主動量化緊縮

英國央行1日出售價值7.5億英鎊（8.6億美元）的英國公債，首次賣出在量化寬鬆期間所購買的一部分公債，成為七大工業國（G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。