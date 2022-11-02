恩智浦半導體CEO：晶片需求分兩種 一種仍具韌性

恩智浦半導體（NXP Semicondutros）執行長席福（Kurt Sievers）周二表示，他審慎看待晶片業未來幾個月的前景，指市場需求分成消費者產品所需晶片以及車用晶片兩種，來自遊戲機和個人電腦等電子裝置的需求正在減少，但汽車和工業用晶片的需求仍具「韌性」。

他說，「晶片業的一部分，是較大的部分，需求像落石般下墜，有庫存過剩問題」。但另外一部分「持續保有健康的需求，供需仍不平衡」。

恩智浦約有50%的營收來自車用晶片，因此避開半導體需求快速下滑的窘境。與汽車端市場的同業一樣，恩智浦說，這裡仍有一部分產品短缺。投資人現在關注，需求廣泛下跌之下，汽車端市場能提供多久的緩衝。

雖然晶片榮景看來就要結束，席福說，西方國家仍致力投資該產業，歐洲和美國計劃投入大約500億美元支持包括半導體研發、生產和組裝等等的在地發展。

席福說，這種投資與現在供應鏈危機的關聯較小，更多的是為與去全球化：「不幸地，在我看來，去全球化相當活躍，這意味歐洲和美國都想達成更高程度的技術自主，因此，這些投資絕對至關重要。」