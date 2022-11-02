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路透：特斯拉Cybertruck 將在明年底開始量產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉放在紐約市區展示的Cybertruck。路透
特斯拉放在紐約市區展示的Cybertruck。路透

路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）計劃明年底開始量產備受矚目的Cybertruck，如此一來，這款早在2019年即已發表的皮卡，將較原訂生產目標足足晚了兩年。

特斯拉上個月表示，正準備在德州奧斯汀的工廠來組裝這款新車，預期明年展開「初步生產」。特斯拉執行長馬斯克當時在法說會上告訴分析師，「Cybertruck處於最後衝刺階段」。

如今Cybertruck要等到明年下半年才將全面生產，這表示特斯拉得等到明年初才能看到，新車一整季的生產可為特斯拉帶進多大業績，也表示已付100美元訂金的數萬潛在買主還得再多等一年。

特斯拉周二股價一度上漲4.3%，終場收漲0.4%。

特斯拉尚未發布Cybertruck的最終售價，也未公布最後生產的版本，也未具體說明新車所使用的電池。在2019年發表之初，特斯拉估計Cybertruck起跳價為4萬美元（約新台幣129萬元），但後來新車售價已普遍上漲，特斯拉也調漲各系列車款的售價。

另有消息來源說，Cybertruck預定使用特斯拉新電池4680，不過，Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid表示，特斯拉還無法大量生產這款自行開發的電池，因此Cybertruck量產日程可能延到明年底之後。他說，特斯拉最後可能被迫重新設計Cybertruck電池，改由傳統的2170電池。

特斯拉 馬斯克 業績

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