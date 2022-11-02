伺服器助攻 超微看好本季營收吃補 激勵盤後股價漲逾4%

全球第二大微處理器製造商超微（AMD）上季伺服器晶片業務的營收表現亮眼，並表示這個獲利豐厚的市場將持續提振財務，幫助超微度過當前市況，因此看好本季營收繼續成長，有別於同業萎縮幅度達二位數的情況。超微股價1日美股盤後應聲上漲4%。

超微1日美股盤後公布，該公司第3季營收較去年同期增加29%至56億美元，符合預期。淨利雖年減93%至6,600萬美元，或每股盈餘4美分，但這是反映近期收購的會計變動與較高的研發支出，且經調整後每股盈餘為67美分，略高於分析師原估的65美分。

其中一大亮點是，資料中心（伺服器晶片）事業營收較一年前大增45%，攀抵16億美元，大致符合市場預期。這有助抵銷PC晶片營收下滑；包含PC晶片的客戶事業營收年減40%至10億美元。另外，在Xbox和PlayStation等遊戲主機晶片的強勁需求下，遊戲事業上季營收年增14%，至16億美元。

如今超微預估第4季營收為55億美元（加減3億美元），雖不如分析師預估的約59億美元，但這代表超微看好本季營收較一年前成長14%，有別於英特爾、輝達等同業陷入萎縮的情況。

這家總部位於聖塔克拉拉的公司表示，伺服器更上一層樓、以及客製晶片的穩健需求，將有助提振超微的業績。執行長蘇姿丰表示，自家產品陣容、財務狀況、在資料中心等市場的成長機會，讓她有信心超微「能度過當前市況」。

她在電話會議上告訴分析師，超微將持續在資料中心市場擴大市占，「我們正為第4季較疲弱的PC環境，進行規劃」。

蘇姿丰也說：「我相信超微將在第3季和第4季間清理庫存這點上，邁出一大步。當然，我們會緊盯總經情勢，但我們肯定會在離開今年時，處於較佳的位置。」

在蘇姿丰的帶領下，超微已證明該公司較不易受市場波動的影響，主要是因超微持續瓜分英特爾的市占，而且在伺服器領域有所突破。超微原本在該領域市占不到1%，如今已達雙位數。儘管英特爾先前表示，該公司第3季在PC方面從超微奪回一些市占，但預計伺服器的激烈競爭將持續。