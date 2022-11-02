美元結束三連漲 市場預料鮑爾不會暗示Fed即將放慢升息

美元指數周二結束三連漲，聯準會（Fed）本周預料升息3碼（0.75個百分點），但強勁的就業數據引發對聯準會（Fed）是否很快放慢緊縮步伐的質疑。

投資人普遍預料，Fed本周將把指標隔夜利率區間提高75個基點，至3.75%-4.00%，這將是連續第四次以3碼之速升息。 至於12月，有Fed官員建議可能放緩緊縮步伐的情況下，聯邦基金利率期貨市場的價格走勢顯示，升息50個基點的機率為57%，但低於上周五預料的70%左右。

英國央行本周也將開會，預料也將升息75個基點。交易員預料，隨後英國央行將放慢腳步，在12月升息50個基點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小跌0.04%至111.481。美元兌日圓貶值0.4%，至148.20日圓。

英鎊兌美元升值0.1%，至1.1479美元，周一曾下跌超過1%。歐元跌至0.9878美元。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師Joseph Kalish說：「儘管Fed可能會在12月的會議上討論縮小升息幅度的問題，但鮑爾可能會避免現在就預先承諾將採取這樣的行動。」

美國10年期公債殖利率上升9個基點至4.0564%。

美國9月職位空缺數意外成長，凸顯勞動市場持續緊俏，薪資水準可能繼續面臨上行壓力，而10月製造業成長接近停滯，訂單在五個月內四度萎縮，一項支付價格指標跌至逾兩年低點。