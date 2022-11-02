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安森美出售美國愛達荷州波卡特洛晶圓廠

集微網／ 集微網

集微網消息，10月31日，ATREG宣佈，安森美將美國愛達荷州波卡特洛的200mm晶圓廠出售給LA Semiconductor的交易已經結束。

ATREG官方消息顯示，波卡特洛工廠佔地33英畝，擁有超過5萬平方英尺的潔淨室空間和超過55萬平方英尺的建築空間，目前生產0.35µm至1.5µm模擬CMOS、BCD工藝、先進分立器件和定製化工藝技術。

「除了在緬因州南波特蘭和比利時奧德納爾德的工廠之外，這是ATREG在過去12個月中幫助進行的第三次製造資產處置，」安森美全球製造和運營執行副總裁Wei-Chung Wang表示，「此次撤資是安森美fab-liter戰略的延續，旨在通過擴大汽車和工業關鍵市場產品的產能，實現可持續的財務業績。」

LA Semiconductor成立於2022年，是美國運營的純半導體代工廠，用於生產模擬、混合信號和電源產品。

此前，據《日經亞洲評論》報道，由日本開發銀行和伊藤忠商事支持的日本基金正在以超過200億日元（約1.35億美元，9.83億人民幣）的價格收購安森美位於日本新瀉的晶圓廠。

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