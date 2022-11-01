策略師：要說服Fed轉鴿 衰退前景還缺這一塊拼圖

美國聯準會（Fed）1日起舉行兩天貨幣政策會議，這次Fed再度升息3碼（0.75個百分點）似已成定局，但市場焦點不在於此，而是在Fed主席鮑爾與其同僚的「鷹」調語氣是否鬆動，暗示12月升息腳步可能減緩。

財經網站MarketWatch報導，有理由相信Fed下月升息步調可能減速，畢竟美國通膨率以標題數字來看似已升到頂，而且產品價格開始下滑，原先飆漲的大宗商品價格已從高點降下來，房市景氣也快速降溫。

但英國資產管理公司施羅德（Schroders）首席經濟學家暨策略師韋德（Keith Wade）指出，若要說服Fed決策官員貨幣立場從「鷹」轉「鴿」，還有一塊拼圖尚未到位：企業財務狀況從盈餘轉為赤字，不得不緊縮人力。

韋德說：「從許多方面來看，今年來企業的行為一直令人困惑。」

他指出，經濟成長和招聘步調已減緩，導致生產力增幅是有紀錄可考以來最差；然而，科技業除外，其他產業迄今傳出裁員消息的並不多。「依我們之見，企業要能容忍生產力減弱和後續的單位工資成本暴增，只有一種辦法：透過調漲價格，把增加的成本轉嫁出去，不然利潤率會被暴增的勞動成本壓垮。結果反而是，企業成為高通膨的受惠者。因此，在家庭現金流量承受壓力的同時，企業界卻尚未見到足以掀起一波裁員潮的那種緊縮行動。」

韋德並舉Fed的資金流量數據說明，美國企業界近來依然呈現財務盈餘—內部現金流量超過投資。他說：「在前幾波景氣循環，收支惡化並陷入赤字，而這一直是可靠的衰退指標。一旦走到這個地步，企業開始出現融資問題，必須借助於外部資源，才能維持當前的支出不墜。這往往會導致一波裁員，因為放款者和其他資本提供者在出資的同時，也要求企業保證生意做得下去。」

當然，如果家庭財務持續惡化，消費者到某個時點勢必再也不能忍受企業調漲價格。但韋德說，時候未到。目前為止，經濟數據加上企業發布的第3季盈餘數據都證明，美國經濟雖減弱，但尚未造成大災難。

美國經濟至今仍屹立不搖，這也讓Fed有恃無恐，得以繼續大幅升息。