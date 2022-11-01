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日圓貶值提振智機感測元件收益 Sony上調全年度財測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓貶值提振了Sony影像感測元件的收益。歐新社
日圓貶值提振了Sony影像感測元件的收益。歐新社

受益於客戶蘋果（Apple）iPhone銷售暢旺和日圓貶值，Sony周二公布上季獲利優於預期，同時調高全年度獲利展望。

Sony將全年度營業利益由原本預測的1.11兆日圓調升為1.16兆日圓（78億美元），上季（7月至9月）營業利益為3,440億日圓，優於分析師原估的2,807億日圓。

日圓貶值提振了Sony影像感測元件的收益。此鏡頭關鍵組件用於iPhone及其他品牌智慧手機，均在日本生產，但大部分外銷海外。彭博新聞報導，蘋果旗艦智慧手機iPhone 14 Pro和 14 Pro Max比基本款式使用更多鏡頭，也需要更多感測元件。村田製作所在內的智慧手機元件供應商也表示，儘管入門款式銷量疲弱，但高階手機需求仍舊暢旺。

隨新冠肺炎疫情造成的晶片短缺和物流延遲的情況告一段落，Sony PS5遊戲機零件缺貨的情形已經舒緩，但俄烏戰爭和全球貨幣政策趨緊仍可能損及遊戲和其他休閒產品的整體需求。Sony股價也因此備受打擊，今年來下跌30%。

Sony

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