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矽谷創投交易上季占全美比率跌破20% 影響力持續降低

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
矽谷第3季創投交易占全美交易的比率低於20%，顯示矽谷的新創公司和創投影響力正持續減弱。 美聯社
矽谷第3季創投交易占全美交易的比率低於20%，顯示矽谷的新創公司和創投影響力正持續減弱。 美聯社

華爾街日報報導，矽谷第3季創投交易占全美交易的比率低於20%，顯示隨著新創公司日益分散到全美各地，矽谷的新創公司和創投影響力正持續減弱。

分析機構PitchBook數據公司和美國國家創投資本協會（NVCA）指出，上季矽谷有586家新創企業進行創投籌資，比去年同期下降40%，減幅為美國主要科技重鎮數一數二大，占全美比率也降至19%；矽谷的數據包括舊金山灣區與周邊城市。

相較下，在2005年前後，矽谷的創投交易還占美國的近三分之一。

由於避險基金等過去不會青睞新創公司的投資人，對新創公司這種資產類別的興趣激增，帶動全美各地的創業潮，而且受惠於遠距交易崛起等趨勢，更多創業家和投資人也開始在矽谷以外設立業務。

此外，位於矽谷的新創企業在融資交易中，往往估值較高，促使一些投資人轉往他處尋找交易，而創業家也被吸引到一些經營成本較低的地方創業。

不過，從投資新創企業的絕對資金金額來看，矽谷仍是巨無霸級等別。數據顯示，矽谷新創企業今年第1~3季籌資規模占全美的34%，比第二名的紐約市地區高出一倍以上。

矽谷 新創企業

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