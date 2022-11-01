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金融時報：鴻海鄭州廠事件 凸顯蘋果供應鏈對中國大陸依賴

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
FT分析，中國大陸鄭州爆發新冠疫情，可能擾亂組裝合作夥伴鴻海集團在當地的iPhone生產，凸顯蘋果依然非常依賴中國大陸。路透
FT分析，中國大陸鄭州爆發新冠疫情，可能擾亂組裝合作夥伴鴻海集團在當地的iPhone生產，凸顯蘋果依然非常依賴中國大陸。路透

英國金融時報（FT）分析，要供應鏈遷離中國大陸有多難，只要問蘋果就知道了。蘋果已不斷試圖降低對中國大陸的依賴，把一些產品的生產轉向越南和印度，但大陸鄭州爆發新冠疫情，可能擾亂組裝合作夥伴鴻海集團在當地的iPhone生產，凸顯蘋果依然非常依賴中國大陸。

FT的Lex專欄指出，北京當局堅持「動態清零」的新冠防疫政策，代表蘋果在中國大陸的生產問題可能會不斷出現。網路上流傳的影片顯示，鴻海集團的鄭州廠員工離開工廠，鴻海集團則表示，正準備把iPhone生產作業轉移到其他工廠。這個發展正再度強烈提醒投資人這種可能性。

蘋果才剛推出iPhone 14系列新機，也正準備衝刺年底購物旺季的銷售，但鄭州廠事件據估計可能影響超過10%的全球iPhone產能。

乍看之下，蘋果上季財報可能會讓人覺得不用理會當前的供應鏈問題，因為需求仍強，帶動銷售和獲利雙雙優於預期。但FT指出，蘋果上季業績有許多成長，都來自前一季生產瓶頸造成的銷售遞延效應。

勞工成長增加、中國大陸經濟趨緩、美中貿易緊張升溫、以及台海情勢，都讓蘋果有許多理由降低對中國大陸的依賴。平心而論，蘋果已從許多其他地區取得零組件，但大多數的產品依然是在中國大陸組裝。

中國大陸可信的能源網路、有效率的交通運輸肌腱、以及廣大的當地供應商網路，都讓蘋果特別難降低對陸依賴。

鄭州 鴻海 蘋果供應鏈

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