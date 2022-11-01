澳洲央行連兩月調高利率1碼至2.85% 預告還會升息
澳洲央行周二如市場預期宣布調高利率0.25個百分點，且表明還會繼續升息，以對抗通膨。
澳洲央行將現金利率由2.6%調升至2.85%，是 2013年4月來最高水準，此決策顯示澳洲央行已在已開發國家中率先放緩升息步調。 澳幣兌美元小幅貶值至64.21美分。
澳洲央行總裁洛伊在政策會議後的聲明中說： 「理事會預料未來一段時間將進一步提高利率。」「未來升息的幅度和時間仍將取決於新公布的數據以及理事會對通膨和勞動市場前景的評估。」
澳洲央行已連續兩度升息1碼，明顯較聯準會（Fed）和英格蘭銀行緩和。美、英央行本周預料都會升息3碼（0.75個百分點）。澳洲央行除1月外每個月都開會，也較有空間以較小幅度升息。洛伊也關心借貸成本上揚帶給家庭的壓力，澳洲家庭的債務收入比高達187%。
貨幣市場反映澳洲央行最終在明年中升息到接近4%，經濟學家比較保守，認為只會升息到3.5%。
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