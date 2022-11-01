對馬斯克賺錢能力超有信心？推特創辦人多爾西持股全沒套現

金融時報報導，推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）在特斯拉執行長馬斯克收購該社群媒體平台後，並未將持股套現，反而全數保留，依54.2美元收購價計算共值10億美元，轉進新公司。

根據申報文件，直到去年末才卸下推特執行長一職的多爾西，用手上的1,800萬股參與馬斯克的收購交易，成為這家私人公司的最大股東之一。

馬斯克完成收購交易後正迅速行動，開除在多爾西之後接任執行長的Agrawal、打算進行更廣泛的裁員，並下令修改推特服務的驗證程序。

馬斯克和多爾西的「兄弟交情」對於前者收購推特起了重大作用。法庭文件披露的私人簡訊裡，多爾西鼓勵馬斯克買下推特；多爾西說過，他曾想把馬斯克拉進推特董事會但被婉拒；多爾西並在推特董事會上公開表態同意收購提議，他說：「馬斯克是我信任的單一解決方案。」

另外，根據一份申報文件，有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯王子Alwaleed bin Talal也把他在推特的3,500萬股, 或公開上市推特的3.5%股權，轉進了新公司。