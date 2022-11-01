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意在新疆？歐盟擬效仿美國 禁止銷售強迫勞動產品

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟已提議一項禁止銷售以強迫勞動製造的商品，可能促使各種規模的企業加強檢視供應鏈。美聯社
歐盟已提議一項禁止銷售以強迫勞動製造的商品，可能促使各種規模的企業加強檢視供應鏈。美聯社

歐盟官員已提議一項影響深遠的禁令，要跟進美國禁止銷售以強迫勞動製造的商品，可能促使各種規模的企業加強檢視供應鏈。

華爾街日報報導，歐盟執委會的這項提案，將封鎖以強迫勞動製造的產品輸入歐盟，或歐盟內部若發現這類產品，將須停止銷售。歐盟執委會已在9月發布提案規定，並且蒐集回饋意見到11月底。

這項計畫還在初期階段，可能要好幾年後才能實施，但若最終獲採用，可能要求企業更嚴格實地查核，才能繼續在歐盟銷售產品。

風險數據和軟體公司Kharon副總裁Kit Conklin指出，若這項法案以目前文本通過，將大幅提高各產業的實地查核新要求。他說，對於多數企業來說，強迫勞動議題應該是「高層主管層級」討論的問題。

美國政府正加強執行今年稍早生效的法律，禁止進口在中國大陸新疆地區以強迫勞動製造的產品，而且這項法律採用反駁推定原則，大幅提高企業從新疆進口商品的難度。

不過，歐洲提議的規範在某些方面，可能比美國的法規更容易遵守，須由執法部門負責證明在境內銷售的產品涉及強迫勞動。但相較於美國的規範不同的是，歐洲的提案規範要求企業把實地查核工作擴及全球各地，但因為這項強迫勞動提案規範將適用於所有地區製造的產品，例如非洲礦業一直都遭指涉有強迫勞動。

歐盟 美國 新疆

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