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Fed這次會升2或3碼？鴿或鷹調？美股走勢六套劇本推演

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

美國聯準會（Fed）即將在台灣時間3日凌晨2時公布利率決策，雖然市場認為升息3碼幾乎成定局，但摩根大通的交易部門認為，如果Fed本周在宣布決策時轉向鴿派，可能引發股市大漲。

摩根大通銷售團隊泰勒（Andrew Tyler）等人表示，如果Fed只升息2碼，主席鮑爾在會後記者會上暗示願意容忍高通膨與緊俏的勞動力市場，那麼美股標普500指數可能一天飆漲至少10%。小摩團隊指出，這種情節是「最不可能實現的」，但對股市投資人來說卻是「最看漲」的結果。

摩根大通團隊列舉Fed決策日最有可能的六種情節，並基於今年對股市利多的一類事件預測美股的反應。根據彭博資訊彙編的數據，在Fed今年來的六個決策日中，標普500指數有四次上漲、兩次下跌。

摩根大通的分析師預期Fed本周升息3碼，與彭博訪調分析師的預測中值一致，泰勒的團隊也認為出現其他情況的可能性很低。

以下是摩根大通團隊對Fed決策日的六套劇本推演：

1. 升息2碼+鴿調記者會

美股預料反應：標普500指數上漲10%至12%

小摩團隊說，考量到通膨水準和緊俏的勞動力市場，很難想像會出現這種結果。但如果這種結果發生，市場立即的反應可能會產生二位數的股市單日漲幅。

2.升息2碼＋鷹調記者會

美股預料反應：標普500指數上漲4%至5%

小摩團隊說，這一結果可能源於Fed愈來愈擔心金融穩定，試圖平衡經濟成長和通膨。

3. 升息3碼＋鴿調記者會

美股預料反應：標普500指數上漲2.5%至3%。

小摩團隊說，這是發生可能性第二高的情況，「如果你看到Fed為12月會議提供明確的指引，那麼這可能被視為鴿派結果。」

4. 升息3碼＋鷹調記者會

美股預料反應：標普500指數下跌1%至上漲0.5%

小摩團隊表示： 「這是最可能的結果，鮑爾保留12月和2023年會議上的選擇權，同時強調當前的通膨上行風險。」該團隊還認為這是債券市場最預料的結果，因此表示，殖利率可能不會出現重大波動，不會導致股市崩盤。

5. 升息4碼+鴿調記者會

美股預料反應：標普500指數下跌4%至5%

摩根大通分析師團隊說，雖然升息4碼的可能性不大，但可能意味著Fed既想要更高的終端利率，也希望今年底前完成緊縮周期，「另外，市場可能據此認為Fed事先知道下周的消費者物價指數（CPI）數字。」

6. 升息4碼＋鷹調記者會

美股預料反應：標普500指數下跌6%至8%，可能下探年內低點

小摩團隊指出，這種結果對於等待最近漲勢消失的股市空頭人士而言是最佳結果，「這顯然代表Fed重新評估自己的通膨預測，一些投資者原本就認為Fed的預測太樂觀」。

Fed 美股

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