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馬斯克宣布擔任推特CEO 董事會全解散只剩他一人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克宣布將擔任推特公司執行長。路透
馬斯克宣布將擔任推特公司執行長。路透

全球首富馬斯克（Elon Musk）周一（31日）鞏固他在推特的控制權，把整個董事會都解散，只剩他是這家社群媒體公司的唯一董事。馬斯克同日表示，他將出任推特執行長職位。

現年51歲的馬斯克上周完成以440億美元收購推特一案，而且立即著手改造該公司，第一步是把包括執行長亞格拉瓦在內的推特四位最高層主管開除。馬斯克馬上自封為推特老闆（Chief Twit），並推文說「鳥兒（意指推特）被釋放了」，而消息人士透露，他還計劃在短期內自己有效率地經營這家公司。

根據推特周一提交的一份證券文件，現在馬斯克成了推特的唯一董事，因為依據併購合約的條件，推特其他九名董事已不再是董事。目前不清楚馬斯克會不會再提名其他人或何人來填補董事會空缺。觀察馬斯克經營的其他公司，包括特斯拉在內，董事會成員都是效忠馬斯克的人，例如馬斯克的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）就是特斯拉董事會成員。

不久之後，馬斯克在推特上表示，解散董事會的舉動「只是暫時的」，但沒有詳細說明。

在周一提交的另一份文件中，馬斯克表示他將成為推特執行長。馬斯克目前正經營電動車公司特斯拉、火箭公司SpaceX、腦機介面公司Neuralink、開挖地下隧道無聊公司（Boring Company）。

推特公司周一拒絕對馬斯克可能擔任推特執行長多長時間、或是會不會指派其他人接任發表評論。

根據兩位知情人士的說法，馬斯克的團隊開始與一些員工會面，調查推特的軟體程式碼，並了解該平台的各個方面如何運作。

馬斯克 推特

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