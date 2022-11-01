國際油價跌1%憂中國大陸需求減弱 金價連七個月走跌

國際油價周一（31日）下跌，因市場預期美國原油產量可能增加，中國大陸經濟數據疲軟，且市場擔心大陸不斷擴大的新冠封控措施影響需求；金價周一收跌，已連跌七個月，寫下有紀錄以來持續時間最長的月線跌勢，受累於美元走強、美國公債殖利率攀升以及美國聯準會將進一步升息的前景。

油價跌1%左右

布蘭特原油1月期貨跌0.94美元，跌幅0.98%，至每桶94.83美元；西德州原油12月期貨跌1.37美元，報每桶86.53美元，跌幅1.6%。

政府數據顯示，美國8月石油產量攀升至近每日1,200萬桶，為新冠疫情爆發以來最高。

中國大陸國家統計局和物流與採購聯合會周一聯合公布，10月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49.2，創三個月低點。

SPI資產管理公司管理合夥人Stephen Innes表示：「從疲軟的PMI到大陸的新冠清零政策，不難看到一條直線。」「只要清零政策不動搖，就會繼續打擊石油多頭。」

兩大指標原油期貨均寫下自5月以來的首次月線上漲。此前，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示從11月起，將每日產量削減200萬桶，在歐盟12月將對俄羅斯實施制裁之際，使得本早已充滿不確定因素的石油供應局面變得更加複雜。

OPEC在周一發布的年度展望中提高了中長期世界石油需求預測，並表示儘管正在進行能源轉型，但仍需要12.1兆美元的投資來滿足石油需求。

金價小幅收跌 連七個月月線收黑

現貨黃金31日收盤下跌0.7%，至每英兩1,633.56美元，月線連第七個月下跌，寫下1968年以來最長連跌紀錄。

美國期金結算價下跌0.3%，報每英兩1,640.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，升息預期、美元的相對強勢和美債殖利率上升等因素共同作用，繼續讓金價承壓。

美元指數攀升0.7%，使黃金對持有其他貨幣的買家來說更加昂貴。美國10年期公債殖利率也有所上漲。

現貨白銀跌0.3%，至每英兩19.17美元；白金跌2%，至925.52美元，但有望創下2021年2月以來最大月度漲幅。

瑞銀分析師在一份報告中表示：「我們認為，白金相對於鈀金有較大的折讓，應支撐汽車行業替換掉後者，這將在未來12個月內提振白金價格。」

鈀金下跌2.6%，至1,850.03美元。