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美元走強、Fed成關注焦點 英鎊表現落後

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）周一漲0.7%至111.527，10月總結下跌0.5%，是5月以來的首見月線頹勢。彭博
美元指數（DXY）周一漲0.7%至111.527，10月總結下跌0.5%，是5月以來的首見月線頹勢。彭博

美元周一全面上漲，收復10月部分失地，市場預期聯準會（Fed）本周開會將再次大幅升息。市場也觀望，如果Fed暗示接下來升息步伐將放緩，美元漲勢可能受限。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%至111.527，不過10月下跌0.5%，是5月以來的首見月線頹勢。市場普遍預料，Fed將把聯邦資金利率調升75個基點，至3.75%-4.00%，不過，聯邦基金利率期貨市場周一的走勢顯示，12月升息50個基點的可能性為55%，低於上周五的67%。

美元兌日圓升值0.8%，至148.62日圓。10月，美元兌日圓上漲2.7%，實現連續三個月漲勢。

外匯顧問公司Klarity FX的執行董事Amo Sahota：「如果美元要進一步上漲，我認為幅度將是相對微小的。總的來說，美元處於彎道中的某個地方--試圖創下一個高位，但基本上沒有做到這一點。我認為這種交易有一種疲憊感。」

日本財務省表示，10月日本在匯市干預行動上花費了創紀錄的6.3兆日圓(428億美元)來支撐日圓。10月21日，日圓兌美元觸及32年來最低的151.94。

美元兌瑞郎升0.6%，至1.0014瑞郎。

英鎊兌美元重貶1.2%，至1.1476美元。英國央行可能會在周四的會議上升息75個基點，儘管分析師表示，長期利率預期正面臨持續壓力。

歐元兌美元貶值0.8%，至0.9887美元。根據歐盟統計局的數據，歐元區通膨率從一個月前的9.9%升至10.7%，超過了路透調查預估的10.2%。但歐元幾乎沒有反應。

Fed 外匯 日圓 美元

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