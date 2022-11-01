台積電ADR跌0.7% 被費半拖累

台積電ADR周一下跌0.7%，收在61.55美元，較台北交易溢價濈為1.9%，費城半導體指數下挫2%。總結10月，台積電ADR下跌多達10.2%，延續9月17.4%和8月5.8%的頹勢。

美國股市周一走低，三大指數收窄10月強勁漲勢，債券殖利率攀升，投資人焦點再次轉回聯準會（Fed）本周的決策會議。

標普500指數下跌29.08點，至3,871.98點，跌幅0.7%；那斯達克綜合指數下跌114.31點，至10.988.15點，跌幅1%。道瓊工業指數下跌128.85點，至2732.95點，跌幅0.4%。道瓊工業指數10月上漲14%，為1976年以來最大單月漲幅。標普500指數攀升8%，那斯達克綜合指數漲3.9%。

繼德州儀器之後，工業用半導體供應商安森美（On Semiconductor）展望也不如預期。安森美股價大跌9%，加上鴻海鄭州廠受到疫情干擾，蘋果iPhone生產受阻，半導體股欲振乏力。

台灣加權股價指數昨天上漲161.33點收在12,949.75點，台積電上漲2.8%收在390元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 84.13 +4.14 80.40 2.15

中華電 CHT 111.05 +1.06 111.00 -0.04

台積電 TSM 397.27 -0.74 390.00 1.86

聯電 UMC 38.27 -1.50 39.10 -2.11

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據