美股收黑 公債殖利率走高 投資人焦點再度轉回Fed決策

美國股市周一走低，三大指數收窄10月強勁漲勢，債券殖利率攀升，投資人焦點再次轉回聯準會（Fed）本周的決策會議。

標普500指數下跌29.08點，至3,871.98點，跌幅0.7%；那斯達克綜合指數下跌114.31點，至10.988.15點，跌幅1%。道瓊工業指數下跌128.85點，至2732.95點，跌幅0.4%。道瓊工業指數本月上漲14%，為1976年以來最大單月漲幅。標普500指數攀升8%，那斯達克綜合指數漲3.9%。

大型科技股拖累標普500指數，而美國總統登將呼籲國會考慮課徵暴利稅的消息導致能源股表現拉鋸。

債券全面下售使得美國2年期債券殖利率漲到4.5%左右。市場反映Fed 本周升息75個基點，而交易員預料2022年最後一次會議升息50或75個基點的可能性各半。美國10年期公債殖利率從9月底的3.802%攀升至4.074%。

摩根大通的Marko Kolanovic 加入其他策略師行列，認為全球央行的急進升息接近尾聲。他表示，美國決策者可能會在12月升息50個基點，並在第1季再升息25個基點，之後暫停升息。摩根士丹利的Michael Wilson則寫道，10年期和3個月期公債之間殖利率曲線倒掛等指標都支持「Fed轉向宜早不宜遲」。

Fed官員在政策決定公布後的評論以及本周勞動市場數據，有助於市場形成對12月會議及以後的升息預期。

嘉信理財交易和衍生品董事總經理Randy Frederick說：「市場將在周三消化有關12月14日的評論。我的希望是升息25個基點，現實可能會是50個基點，即使如此，對市場來說也是一個非常積極的信號。」

科技股拖累大盤走低。Facebook的母公司Meta 下跌6.1%，延續了上周財報令人失望后的跌勢。蘋果跌1.5%，因生產iPhone的鴻海鄭州廠爆發新冠疫情。路透報導，由於大陸收緊新冠封控措施，其iPhone產量下個月可能下滑多達30%。

亞馬遜和Alphabet等大型成長股也走低，分別下跌1%和1.9%，這些公司在利率上升的環境中一直承壓。

標普500指數的11個類股幾乎全面下跌，其中科技和通信服務表現最差，跌幅超過1%。

根據路孚特的數據，到目前為止，標普500指數成分股企業中約一半已經公布季報，第3季獲利增長預期為4%，略低於上周預期的4.1%。