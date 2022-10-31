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市場觀望氣氛濃厚 美股早盤下跌

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美股10月31日早盤下跌，市場正在等待聯準會會議決策，觀望氣氛濃厚。美聯社
美股10月31日早盤下跌，市場正在等待聯準會會議決策，觀望氣氛濃厚。美聯社

美股在10月的最後一個交易日開低走低，投資人正屏息等待聯準會（Fed）11月2日（台北時間3日凌晨）的會議結論，市場觀望氣氛濃厚。道瓊工業指數跌206點，跌幅0.63%，標普500及那斯達克指數分別下挫0.49%及1.19%，費城半導體指數走低0.49%，台積電ADR下滑0.69%。

在截至28日的10月，道瓊勁揚14.4%，為1976年以來單月最佳表現。標普500和那斯達克指數10月也都上漲，華爾街股市有望結束連續兩個月的跌勢。

儘管大型企業的第3季財報喜憂參半，但美股仍闊步走高。企業上季財報顯示成長放緩，而且一些大型科技公司業績表現令人失望。本周將發布財報的大咖企業包括Uber、輝瑞和超微等公司。

交易員正在為11月1日開始的聯準會決策會議做準備，預計聯準會將在2日再次升息3碼（75個基點），但許多股市專家更想從政策聲明或主席鮑爾的記者會上尋找聯準會是否會放慢升息腳步的信號。

聯準會 指數 標普

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