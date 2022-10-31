金價料連續第七個月收黑 逾半世紀來最長跌勢

國際金價10月月線可能連續第七個月下挫，寫下彭博資訊1968年開始記錄金價以來最長跌勢。此時市場正聚焦聯準會（Fed）本周稍晚舉行的會議，市場預期Fed將再度升息3碼。

在倫敦交易的現貨黃金10月31日盤中跌0.5%，報每英兩1,636.41美元，延續上周五跌勢。美元和美國公債殖利率從上周頹勢反彈，使金價承壓。

市場現正聚焦Fed本周決策會議。之前Fed持續急進升息，拖累金價從3月高峰大幅回檔逾20%。金價上周跌破每英兩1,650美元，因美國最新經濟數據為Fed再度升息3碼鋪好路，對不孳息的黃金構成壓力。

美國一項核心通膨指標在9月加速升溫，同期消費支出也展現韌性，顯示廣泛的物價壓力和強勁需求均仍在。

彭博訪調經濟學家預估，Fed官員在本周決策會議預料維持鷹派立場，為2023年3月前將基準利率升至5%奠基，儘管這可能拖累美國和全球經濟步入衰退。

瑞銀（UBS）分析師戈登說：「金價對長期驅動因素的敏感度已改變，但金價展望仍取決於美元和Fed決策的走向。我們認為金價到年底前都將面臨下跌風險。」