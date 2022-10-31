馬來西亞半導體產業預計將在2022年增長8-10％

集微網消息，據Digitimes報導，根據馬來西亞半導體工業協會（MSIA）的數據，馬來西亞半導體工業預計在2022年將增長8-10%。越南出口在2022年前九個月錄得兩位數增長，出口額增長17.2%至2820億美元。然而，兩國都預計2023年會走弱，這預示著電子行業和美國經濟將放緩。明年，馬來西亞、泰國和印度尼西亞的汽車行業依然強勁。

根據The Edge Markets，馬來西亞半導體工業協會（MSIA）預計，由於個人電腦和智能手機製造業的疲軟，豐隆銀行預計2022年半導體行業將增長8%至10%，隨後2023年將出現疲軟。

該投資銀行表示，在過去12個月中，馬來西亞宣佈了總計520億令吉的半導體投資，目標是創造11,000個工作崗位。

福特、現代與印度尼西亞討論電動汽車投資

據路透社報導，印度尼西亞正在與福特汽車和現代汽車討論在東南亞國家建立與電動汽車相關的業務，印度尼西亞經濟事務協調部長Airlangga Hartarto於10月20日在華盛頓特區對聽衆說。

「我們擁有電動汽車電池技術的原材料，印尼大量的鎳供應以及半導體產能可以支持美國汽車工業」。

越南到年底將經歷進出口困難

據EIN Presswire報導，越南工業和貿易部進出口司副司長Nguyen Cam Trang表示，越南的進出口活動將在今年最後幾個月和明年面臨許多困難和挑戰。越南主要出口市場的高通脹也降低了國內對消費品的需求。