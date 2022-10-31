快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

為確保材料供應 特斯拉據悉曾欲入股礦業巨擘嘉能可

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國金融時報報導，為確保原料供應，特斯拉據悉曾向瑞士礦業巨擘嘉能可洽談入股，但並未達成協議。 路透
英國金融時報報導，為確保原料供應，特斯拉據悉曾向瑞士礦業巨擘嘉能可洽談入股，但並未達成協議。 路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）據悉曾與瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）洽談入股事宜，雖然並未達成協議，但已凸顯出全球各大車廠正尋求與礦商合作，以確保生產電動車所需的材料來源。

英國金融時報（FT）引述消息人士報導，特斯拉去年開始與嘉能可洽談收購10%~20%股權事宜，今年3月嘉能可執行長納格參訪特斯拉加州費里蒙工廠，雙方也再度協商。

不過，據了解，兩家公司最後並未達成協易，因為特斯拉擔心嘉能可的煤礦事業可能不符合特斯拉的環保目標，而且也不願屈就於僅收購少數股份。

電動車興起，已促使全球車廠和電池製造商爭奪鈷、鋰、鎳等生產電動車電池的必要材料。

嘉能可是全球最大的商品交易上市公司，也是最大的鈷製造商，在剛果民主共和國、澳洲和加拿大都擁有礦場。該公司也生產鎳、銅等其他金屬，最近也開始交易鋰礦，並且是全球最大電池回收商之一。

不過，對於特斯拉執行長馬斯克是否有意投資礦業集團或貿易公司，分析師普遍存疑，認為馬斯克的發言主要是為了刺激原物料供應商增產。

特斯拉 馬斯克 上市公司

延伸閱讀

暗指裴洛西丈夫遇襲事件不單純？ 馬斯克「轉發與男妓打架假新聞」惹議

特斯拉吹捧自駕、涉及誤導？　傳面臨美司法部刑事調查

機車騎士北市大度路闖紅燈 遭直行特斯拉撞飛1死1重傷

特斯拉車窗搖下驚見「野生女神」！網友傻眼噴少男尖叫

相關新聞

市場觀望氣氛濃厚 美股早盤下跌

美股在10月的最後一個交易日開低走低，投資人正屏息等待聯準會（Fed）11月2日（台北時間3日凌晨）的會議結論，市場觀望...

解密國際／投資人小心了 鮑爾本周Fed記者會只會更鷹

備受市場關注、有「聯準會傳聲筒」之譽的華爾街日報首席經濟特派員蒂米羅斯（Nick Timiraos）本月21日發出文章，披露聯準會（Fed）本周開會可能討論接下來減低升息步調，報導一出美股大受激勵，標普500指數上周為止已連兩周大漲近9%，美國10年期公債殖利率由4.212%降為4.009%，中止連續12周漲勢。

日本10月砸424億美元阻貶日圓 規模創新高

日本財務省31日公布，9月29日至10月27日期間投入創紀錄的6.3兆日圓（424億美元），以阻止日圓兌美元重貶，並試圖...

「拜登經濟學」抗中藏毒藥 傷盟邦更傷全球經濟

美國總統拜登上任以來面對中國大陸的崛起和全球暖化兩大挑戰，他拿經濟當武器來應付這兩大威脅，所謂的「拜登經濟學」（Bidenomics）目標明確，但其保護主義的本質恐傷害美國、盟邦，甚至全世界的經濟。

市場預期Fed後續升息政策或有機會放緩 上周美股走強

上周美股三大指數漲勢延續，道瓊指數上漲近5.7%表現最佳，S&P500指數與NASDAQ指數的周漲幅則分別近3.9%與2...

金價料連續第七個月收黑 逾半世紀來最長跌勢

國際金價10月月線可能連續第七個月下挫，寫下彭博資訊1968年開始記錄金價以來最長跌勢。此時市場正聚焦聯準會（Fed）本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。