為確保材料供應 特斯拉據悉曾欲入股礦業巨擘嘉能可
電動車大廠特斯拉（Tesla）據悉曾與瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）洽談入股事宜，雖然並未達成協議，但已凸顯出全球各大車廠正尋求與礦商合作，以確保生產電動車所需的材料來源。
英國金融時報（FT）引述消息人士報導，特斯拉去年開始與嘉能可洽談收購10%~20%股權事宜，今年3月嘉能可執行長納格參訪特斯拉加州費里蒙工廠，雙方也再度協商。
不過，據了解，兩家公司最後並未達成協易，因為特斯拉擔心嘉能可的煤礦事業可能不符合特斯拉的環保目標，而且也不願屈就於僅收購少數股份。
電動車興起，已促使全球車廠和電池製造商爭奪鈷、鋰、鎳等生產電動車電池的必要材料。
嘉能可是全球最大的商品交易上市公司，也是最大的鈷製造商，在剛果民主共和國、澳洲和加拿大都擁有礦場。該公司也生產鎳、銅等其他金屬，最近也開始交易鋰礦，並且是全球最大電池回收商之一。
不過，對於特斯拉執行長馬斯克是否有意投資礦業集團或貿易公司，分析師普遍存疑，認為馬斯克的發言主要是為了刺激原物料供應商增產。
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