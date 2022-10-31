快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓經濟衝擊 全球晶片銷售2年以來首次下滑 梨泰院慘劇將影響消費者情緒

集微網／ 集微網
俄烏衝擊以及中美貿易緊張侷勢，都使三星電子等南韓晶片製造商的收益黯然失色。 圖／歐新社
俄烏衝擊以及中美貿易緊張侷勢，都使三星電子等南韓晶片製造商的收益黯然失色。 圖／歐新社

集微網消息，據彭博社報導，全球晶片銷售自2020年初以來首次收縮，這對高度適應該行業並難以適應需求疲軟的南韓經濟造成衝擊。

根據總部位於華盛頓的半導體行業協會的數據，9月份全球半導體銷售額同比下降3%。中國大陸國家統計局周一分別表示，同月，南韓晶片製造商的產量比去年同期減少3.5%，低於8月份0.1%的降幅。

半導體是南韓經濟的最大收入來源，由於貨幣疲軟擴大了貿易逆差和全球利率上升，打壓了消費者對該國技術出口的需求，南韓經濟在上個季度放緩。

晶片需求往往在繁榮和蕭條之間循環，最近的低迷增加了南韓決策者的擔憂，他們正在努力減輕當地開發商違約引發的信貸崩盤對經濟造成的衝擊。預計周末造成150多人死亡的致命人群擠壓也將影響消費者情緒。

俄烏衝擊以及中美貿易緊張侷勢，都使三星電子等南韓晶片製造商的收益黯然失色，三星電子公司第三季度的淨利潤低於預期。該公司在其財報電話會議中表示，預計至少要到2023年下半年才會出現需求復囌。

南韓統計局的其他晶片數據顯示，庫存增長仍然很高，9月份達到54.7%。半導體工廠出貨量呈現企穩跡象，同比僅下降0.9%。

半導體 南韓

延伸閱讀

《翻轉首爾》從歷史看見梨泰院的真實脈絡

緊急取消來台！梁世宗為梨泰院傷亡者致哀

直擊梨泰院慘案！　8點檔男星「腦海不斷重複哭喊聲」

梨泰院踩踏意外154死 韓國總統伉儷獻花致哀

相關新聞

市場觀望氣氛濃厚 美股早盤下跌

美股在10月的最後一個交易日開低走低，投資人正屏息等待聯準會（Fed）11月2日（台北時間3日凌晨）的會議結論，市場觀望...

解密國際／投資人小心了 鮑爾本周Fed記者會只會更鷹

備受市場關注、有「聯準會傳聲筒」之譽的華爾街日報首席經濟特派員蒂米羅斯（Nick Timiraos）本月21日發出文章，披露聯準會（Fed）本周開會可能討論接下來減低升息步調，報導一出美股大受激勵，標普500指數上周為止已連兩周大漲近9%，美國10年期公債殖利率由4.212%降為4.009%，中止連續12周漲勢。

日本10月砸424億美元阻貶日圓 規模創新高

日本財務省31日公布，9月29日至10月27日期間投入創紀錄的6.3兆日圓（424億美元），以阻止日圓兌美元重貶，並試圖...

「拜登經濟學」抗中藏毒藥 傷盟邦更傷全球經濟

美國總統拜登上任以來面對中國大陸的崛起和全球暖化兩大挑戰，他拿經濟當武器來應付這兩大威脅，所謂的「拜登經濟學」（Bidenomics）目標明確，但其保護主義的本質恐傷害美國、盟邦，甚至全世界的經濟。

市場預期Fed後續升息政策或有機會放緩 上周美股走強

上周美股三大指數漲勢延續，道瓊指數上漲近5.7%表現最佳，S&P500指數與NASDAQ指數的周漲幅則分別近3.9%與2...

金價料連續第七個月收黑 逾半世紀來最長跌勢

國際金價10月月線可能連續第七個月下挫，寫下彭博資訊1968年開始記錄金價以來最長跌勢。此時市場正聚焦聯準會（Fed）本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。