南韓經濟衝擊 全球晶片銷售2年以來首次下滑 梨泰院慘劇將影響消費者情緒

集微網消息，據彭博社報導，全球晶片銷售自2020年初以來首次收縮，這對高度適應該行業並難以適應需求疲軟的南韓經濟造成衝擊。

根據總部位於華盛頓的半導體行業協會的數據，9月份全球半導體銷售額同比下降3%。中國大陸國家統計局周一分別表示，同月，南韓晶片製造商的產量比去年同期減少3.5%，低於8月份0.1%的降幅。

半導體是南韓經濟的最大收入來源，由於貨幣疲軟擴大了貿易逆差和全球利率上升，打壓了消費者對該國技術出口的需求，南韓經濟在上個季度放緩。

晶片需求往往在繁榮和蕭條之間循環，最近的低迷增加了南韓決策者的擔憂，他們正在努力減輕當地開發商違約引發的信貸崩盤對經濟造成的衝擊。預計周末造成150多人死亡的致命人群擠壓也將影響消費者情緒。

俄烏衝擊以及中美貿易緊張侷勢，都使三星電子等南韓晶片製造商的收益黯然失色，三星電子公司第三季度的淨利潤低於預期。該公司在其財報電話會議中表示，預計至少要到2023年下半年才會出現需求復囌。

南韓統計局的其他晶片數據顯示，庫存增長仍然很高，9月份達到54.7%。半導體工廠出貨量呈現企穩跡象，同比僅下降0.9%。